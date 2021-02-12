Лукашенко: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская власть не станет на колени перед бизнесом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в VI Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко отметил, что государство всегда будет поддерживать бизнес, если он работает в интересах страны и его граждан. Однако, если бизнесмены занимаются деструктивной деятельностью или нарушают законодательство, ответ будет соответствующий.

"Мы будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну", - эмоционально высказался глава государства.

"И запомните: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет. Думаю, Президент России после этих событий задумывается о некоторых бизнесменах и прочих творцах, которые (один в один как в Беларуси) сегодня переобулись. Вчера улыбались, ползали перед Путиным - сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет, если мы хотим сохранить страну", - сказал Президент. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: если бизнес будет социально ответственным, государство его будет поддерживать.

Глава государства также высказался о так называемом дне солидарности. По его словам, около 200 предприятий в Минске в этот день закрылись для посетителей, таким образом поддержав протесты. "Они что дефицитные у нас? Отдельные торговые точечки, кафешки и прочие. Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись (не мы же закрывали) - чтобы ни одно не открылось", - обратил внимание Президент.-0-