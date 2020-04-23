Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнями, - рассказал Александр Лукашенко. - Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но если, допустим, они нам рекомендуют ввести меры вплоть до комендантского часа, я еще раз подчеркиваю: надо - введем, изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит перед страной? Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций, но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет". Хуже-то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит".

Президент добавил, что в Беларуси значительно увеличили потенциал учреждений здравоохранения, мощности по производству отечественных препаратов и товаров медицинского назначения. Он подчеркнул: сейчас важно не перегрузить систему здравоохранения. Пока, по его словам, в Беларуси с этим справляются. "Для нас важна заболеваемость COVID-19, но мы прежде всего обращаем внимание на заболеваемость пневмонией, потому что любая пневмония может отяготиться COVID-19, как это часто бывает. Поэтому Министерству здравоохранения, всей системе здравоохранения, тысячам медработников надо сконцентрировать свое внимание на лечении больных от пневмонии. При этом не забывать о том, что у нас есть другие болезни", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко убежден: страна справится с проблемой коронавируса, тем более эта проблема, считает глава государства, становится все более политической. "У нас сторонников, даже сочувствующих не будет, потому что мы пошли против течения. Мы действуем сообразно ситуации, которая у нас складывается, и тому, какую мы имеем систему здравоохранения, - обратил он внимание. - Мы сейчас будем в этом тесном, безобразном мире сталкиваться с этими вирусными заболеваниями. И систему эту надо укреплять - это один из уроков. Но об этом мы поговорим после".

На совещании было отмечено, что в отрасли здравоохранения работает почти 310 тыс. человек, общий коечный фонд составляет около 100 тыс. коек. В круглосуточном режиме работают лаборатории по выявлению инфекций, в зависимости от региона обеспеченность тест-системами составляет до 25 дней. Более того, в стране налажено их производство и они неплохого качества, обратил внимание Президент.

"Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти, все государственные служащие, я уже не говорю о системе здравоохранения. Поэтому наряду с членами правительства, председателями облисполкомов я пригласил сюда и уполномоченных по регионам и помощников Президента. Я хочу, чтобы полностью владели ситуацией в регионах и могли адекватно реагировать, помогая системе здравоохранения".-0-