Лукашенко: Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами

20 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна славится своим гостеприимством. Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений со всеми государствами. Уверен, вам будет комфортно осуществлять свои дипломатические функции. Потому что основы нашей внешней политики - миролюбие и многовекторность, взвешенность, последовательность и предсказуемость, - сказал белорусский лидер. - И те, кто разделяет эти подходы, кто приходит к нам с миром и добрыми намерениями, всегда найдут в Беларуси понимание и поддержку в реализации всех конструктивных планов и идей".

Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко выразил убеждение, что на белорусской земле они будут чувствовать себя уверенно и в безопасности. "Мы по праву гордимся тем, что у нас нет расовой дискриминации, отсутствуют распри и конфликты на национальной, религиозной почве", - подчеркнул он.

Президент особо отметил, что начало миссии в Беларуси зарубежных послов пришлось на весну, которая всегда дарит положительные эмоции и надежду на обновление, перемены. "Но у весны в Беларуси есть еще одно важное значение. Каждый год в мае мы чествуем ветеранов и празднуем очередную годовщину Великой Победы над фашизмом. Продолжением станет главный праздник белорусской государственности - День Независимости. В этом году в июле исполняется 75 лет со дня освобождения Беларуси от нацизма. На этом историческом фундаменте мы почти три десятилетия строим суверенное белорусское государство", - заявил Президент.

"За относительно небольшое время наша страна добилась многого. Беларусь заняла достойное место на международной арене, обрела надежных союзников, партнеров", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств Верительные грамоты главе белорусского государства вручили дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, Уганды.

Лукашенко: в международных отношениях чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии "Сегодня чрезвычайно востребована конструктивная роль дипломатии и дипломатов, которые умеют слушать, слышать, вести переговоры и находить компромиссы, помогают преодолеть сложности и разногласия в международных отношениях", - подчеркнул глава государства.