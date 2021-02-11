Лукашенко: Беларусь открыта для сотрудничества с Ираном в различных отраслях

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ирана Хасана Роухани и народ этой страны с 42-й годовщиной победы Исламской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства констатировал, что отношения между Минском и Тегераном характеризуются высоким уровнем доверия и взаимопонимания. "Беларусь открыта для сотрудничества в различных отраслях и готова продолжать работу по выполнению ранее достигнутых договоренностей", - говорится в поздравлении.

"Во времена кризиса и международных трансформаций особое значение приобретают солидарность и взаимная поддержка. Мы должны вместе отстаивать общие интересы и способствовать сохранению принципов международного права", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Хасану Роухани доброго здоровья и осуществления планов, а жителям Ирана - мира и согласия.-0-