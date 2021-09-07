Лукашенко: Беларусь рассматривает Бразилию как одного из важнейших партнеров в Латинской Америке

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Федеративной Республики Бразилия Жаира Болсонару с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня ваша страна демонстрирует значительные успехи в социально-экономическом развитии и укреплении своей роли на международной арене", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также отметил: "Беларусь рассматривает Бразилию как одного из важнейших партнеров в Латинской Америке и заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних связей".

Президент выразил убежденность, что плодотворное белорусско-бразильское взаимодействие в экономической, политической и гуманитарной сферах будет содействовать неуклонному прогрессу двух государств и росту благосостояния двух народов.-0-