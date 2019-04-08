Лукашенко: Беларусь стала цифровым мостом между странами ЕС, ЕАЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Благодаря этим ежегодным встречам Минск стал одной из самых значимых площадок в Восточной Европе для презентации новейших достижений в сфере информационно-коммуникационных технологий", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что десятки компаний из различных стран именно здесь представляют прогрессивные разработки в области искусственного интеллекта, интернета, облачных технологий, дополненной реальности, мобильной связи.

"Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики, что позволило ей стать цифровым мостом между странами ЕС, Евразийского экономического союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отечественный Парк высоких технологий постоянно прирастает новыми резидентами, а молодежь все чаще связывает свое будущее с IT-сферой", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко убежден, что обмен передовым опытом на форуме "ТИБО-2019" будет содействовать развитию инновационных технологий в Беларуси и за ее пределами.-0-