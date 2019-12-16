Лукашенко: Беларусь стремится к существенной активизации отношений с Бахрейном

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного Принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что дальнейшее углубление взаимного доверия между нашими странами будет способствовать активизации белорусско-бахрейнского сотрудничества и росту благополучия обоих народов", - говорится в поздравлении шейху Хамаду бен Ису аль-Халифу.

Александр Лукашенко подчеркнул стремление Беларуси к существенной активизации отношений с Бахрейном, в первую очередь в сфере двусторонней торговли и инвестиций.

"Надеюсь, что совместными усилиями мы сумеем более полно реализовать потенциал белорусско-бахрейнского сотрудничества в интересах наших народов", - отметил глава государства в поздравительном послании Сальману бен Хамаду аль-Халифу.-0-