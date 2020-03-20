Лукашенко: Беларусь заинтересована эффективнее использовать потенциал сотрудничества с Тунисом

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Туниса Каиса Саида с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил конструктивный характер двусторонних отношений, которые основываются на принципах дружбы, равенства и доверия. "Подтверждаю заинтересованность Беларуси в более эффективном использовании потенциала сотрудничества с вашей страной в отраслях торговли, культуры, туризма, образования", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Каису Саиду крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а народу Туниса - мира и благополучия.-0-