Лукашенко: Беларусь заинтересована в продолжении прагматичного диалога с Норвегией

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Норвегии Харальда V и весь норвежский народ с национальным праздником - Днем Конституции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Норвегия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси в регионе Северной Европы.

"Приятно видеть, что достигнутый высокий уровень двусторонней торговли выдержал испытание пандемией, - говорится в поздравлении. - Минск заинтересован в продолжении прагматичного диалога с Осло на принципах взаимного уважения. Рассчитываем на сохранение конструктивного сотрудничества в различных отраслях и совместную работу на международных площадках".

Белорусский лидер выразил уверенность, что Норвегия будет достойно исполнять почетные и ответственные обязанности непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Александр Лукашенко пожелал Харальду V крепкого здоровья и новых свершений, а норвежскому народу - мира и согласия.-0-