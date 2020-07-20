Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии межгосударственного диалога с Колумбией

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Колумбии Ивана Дуке и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь рассматривает Колумбию как перспективного партнера в Латинской Америке и заинтересована в дальнейшем развитии межгосударственного диалога. И свидетельством этому является открытие белорусской дипмиссии в Боготе. "Надеюсь, что этот шаг будет способствовать раскрытию потенциала двустороннего взаимодействия наших стран, эффективной реализации торговых и инвестиционных проектов, активизации практического сотрудничества в научной и гуманитарной сферах", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ивану Дуке крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а гражданам Колумбии - мира и благополучия.-0-