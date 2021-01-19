Лукашенко: белорусские спасатели являются образцом преданного служения своей стране и народу

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Эту службу выбирают самые мужественные, отважные и самоотверженные люди. Вы всегда там, где опасно. Цель и смысл вашей работы - спасенные человеческие жизни, результат - уверенность белорусов в собственной защищенности и безопасности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что белорусские спасатели, приходя на помощь по первому зову, проявляя смелость и героизм при исполнении служебного долга, достойно продолжают дело многих поколений своих предшественников. Особую признательность Президент выразил ветеранам, стоявшим у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям и заложившим основы его дальнейшего развития.

"Уверен, что при решении поставленных задач вы и впредь будете являться образцом преданного служения своей стране и народу, - подчеркнул

глава государства. - Благодарю вас за службу. Искренне желаю новых успехов во имя мира и безопасности нашей родной Беларуси".-0-