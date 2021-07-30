Лукашенко: белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной и суверенной страны

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной и суверенной страны. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот год объявлен Годом народного единства. 17 сентября в нашей стране впервые будет отмечаться новый государственный праздник - День народного единства. Он должен пройти на достойном уровне, стать запоминающимся для каждого белоруса, обрести со временем свой неповторимый колорит, - сказал Александр Лукашенко. - Дата выбрана не случайно: она приурочена к началу освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь в 1939 году. Прошло больше полвека, но память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли".

"Вот почему нужны суверенитет и независимость - чтобы нас никогда больше против нашей воли не делили. 17 сентября символизирует незыблемость территориальной и этнической консолидации белорусской нации", - отметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что даже сегодня не все народы на планете могут похвастаться подобным достижением. "Для кого-то идея национального единства в рамках общей государственности продолжает оставаться лишь мечтой", - сказал глава государства.

"Сегодня белорусский народ, несмотря на серьезные внешние вызовы и угрозы, един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Хотелось бы, чтобы так было всегда. Мы, люди у власти, обязаны укреплять это единство, основанное на ценностях мира, взаимоуважении, почитании традиций и истории. Развернутой против нас тактике удушения противопоставим свою стойкость, решимость и самоотверженность", - подчеркнул Президент.

"Давайте покажем, что мы небольшая страна, но здесь действительно живет гордый и независимый народ, который помнит подвиги своих предков. Давайте им, смотрящим на нас с небес, покажем, что мы не просто знаем и ценим их подвиги, а сделаем все, чтобы поступить так, как они поступили, чтобы не допустить этой горячей войны и противостояния, - сказал Александр Лукашенко. - Нам надо выстоять. Только так сможем передать будущим поколениям нашу Беларусь - социальную, высокотехнологичную, экологичную страну с развитыми промышленностью, энергетикой, сельским хозяйством и сильными регионами. И, пройдя через испытания, останемся верными своей национальной идее - "людзьмi звацца". Такой шанс выпал на наше поколение и поколение, которое идет за нами. И мы этот шанс не имеем права потерять".-0-