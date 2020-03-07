Лукашенко белорусским женщинам: вы наполняете нашу жизнь добротой и гармонией

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественницам искренние и теплые поздравления по случаю Дня женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"8 Марта - радостный и всеми любимый праздник. Эта дата является замечательным поводом, чтобы еще раз поблагодарить мам и бабушек, жен и дочерей, сестер и коллег за мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию, которыми они наполняют нашу жизнь, делая ее ярче и счастливее", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение - главные черты белорусских женщин.

Глава государства пожелал соотечественницам, чтобы в их сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание.

Поздравление Президента с Днем женщин

Дорогие соотечественницы!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем женщин.

8 Марта - радостный и всеми любимый праздник. Эта дата является замечательным поводом, чтобы еще раз поблагодарить мам и бабушек, жен и дочерей, сестер и коллег за мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию, которыми они наполняют нашу жизнь, делая ее ярче и счастливее.

Созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение - главные черты белорусских женщин.

В этот праздничный день желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание.

Александр Лукашенко.-0-