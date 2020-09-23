Лукашенко: белорусы как нация уже не дети, мы - народ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ, отстаивая свою независимость, поднялся на новую ступень самосознания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
"Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ", - заявил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что, находясь на краю мирового кризиса, необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в республике всегда, прийти к согласию ради будущего. "И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность", - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко убежден, что это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор. "Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты", - сказал он.
Президент также отметил, что в условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий "показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь". Не подвели труженики села, благодаря которым все эти месяцы регионы жили обычной жизнью - возделывали и убирали урожай с полей.
"Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут ему всегда благодарны", - добавил Александр Лукашенко.-0-