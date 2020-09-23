Лукашенко: белорусы как нация уже не дети, мы - народ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ, отстаивая свою независимость, поднялся на новую ступень самосознания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов "В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что, находясь на краю мирового кризиса, необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в республике всегда, прийти к согласию ради будущего. "И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор. "Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты", - сказал он.

Президент также отметил, что в условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий "показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь". Не подвели труженики села, благодаря которым все эти месяцы регионы жили обычной жизнью - возделывали и убирали урожай с полей.

"Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут ему всегда благодарны", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути в любых условиях "Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: беспрецедентное внешнее давление закалило нас в борьбе за свое, а чужого нам не надо "Сейчас мы выходим из череды испытаний тяжелого високосного 2020 года. С обновленной медициной и технологиями, современными формами самоорганизации и взаимоподдержки общества", - заявил Александр Лукашенко.

Беларусь намерена сохранить свою миротворческую миссию - Лукашенко Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, как любое сильное государство, останется открытой и дружелюбной. "На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию", - подчеркнул он.

Белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и Президенту В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.