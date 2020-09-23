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23 сентября 2020, 11:55

Лукашенко: белорусы как нация уже не дети, мы - народ

Александр Лукашенко во время церемонии
Александр Лукашенко во время церемонии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ, отстаивая свою независимость, поднялся на новую ступень самосознания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ", - заявил Александр Лукашенко.

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"В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что, находясь на краю мирового кризиса, необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в республике всегда, прийти к согласию ради будущего. "И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор. "Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты", - сказал он.

Президент также отметил, что в условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий "показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь". Не подвели труженики села, благодаря которым все эти месяцы регионы жили обычной жизнью - возделывали и убирали урожай с полей.

"Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут ему всегда благодарны", - добавил Александр Лукашенко.-0-

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"Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства", - заявил Александр Лукашенко.

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Глава государства обратился к солдатам и сержантам, курсантам и прапорщикам, офицерам и генералам, соотечественникам и гостям церемонии.

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"Сейчас мы выходим из череды испытаний тяжелого високосного 2020 года. С обновленной медициной и технологиями, современными формами самоорганизации и взаимоподдержки общества", - заявил Александр Лукашенко.

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В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.

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