Лукашенко: белорусы наполнили новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусы наполнили новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в советские годы День Октябрьской революции был одним из самых значимых праздников наравне с Днем Победы. Со временем к этому дню стали относиться проще, в некоторых странах его вообще отменили. Но в Беларуси решили сохранить традицию празднования Великого Октября, при этом в нее вложили новый смысл: к 7 ноября по всей стране принято открывать социально-значимые объекты.

"Умные" люди во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху. Будучи раздавленными Великой Отечественной войной (а в Беларуси ничего не осталось после войны), мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы бы не смогли создать и многое из того, что было создано, потеряли бы", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусы никогда не отказывались от лучшего наследия эпохи. "Но самое главное - это наша история. Будущее еще можно как-то изменить, откорректировать, а вот прошлое уже не изменишь. Сегодня мы видим, что сделали правильно, наполнив новым смыслом традицию празднования Великого Октября", - заявил глава государства.

Президент отметил, что именно с этого события в прошлом веке начиналось строительство белорусского национального государства. "И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства", - сказал он.-0-