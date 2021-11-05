Лукашенко сегодня в Могилеве принимает участие в торжественном открытии кардиоцентра

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Могилеве принимает участие в торжественной церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие пройдет в преддверии государственного праздника - Дня Октябрьской революции.
После церемонии открытия памятного знака главе государства доложат о состоянии и перспективах развития социальной сферы Могилевской области, работе больницы. Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с материально-технической базой учреждения здравоохранения.
Затем Президента ждут в физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне жилой застройки Фатина. Александру Лукашенко доложат о состоянии и перспективах развития ФОК, он ознакомится с организацией работы комплекса.-0-