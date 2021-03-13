Лукашенко: белорусы после безобразий прошлого года ставят безопасность и стабильность на первое место

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские граждане ставят вопросы безопасности и стабильности на первое место. На это обратил сегодня внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в "Раубичах", передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты упомянули недавнее социологическое исследование, которое было проведено в стране накануне VI Всебелорусского народного собрания. Отвечая на вопрос, какие достижения суверенной Беларуси нужно сохранить, 72,9% опрошенных отметили порядок и стабильность в стране, 57,3% - суверенитет и независимость. Среди общенациональных целей на первом месте тоже обеспечение стабильности и безопасности - за это проголосовали 68,6% опрошенных. Даже повышение качества жизни граждане поставили на второе место - 58,5%.

"То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданным. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью", - отметил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что здравых людей в стране всегда было больше, подавляющее большинство их и сейчас. "А нюансы не для сегодняшнего дня. Очень многое есть что рассказать. Но это со временем, - заинтриговал глава государства. - Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет".

Как сообщалось, по заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитический центр ЕсооМ провел в Беларуси социологический опрос. Были опрошены почти 10 тыс. респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов страны.

Согласно исследованию, Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей Беларуси. Бабарико - 2,5%, Тихановской - 1,5%, Латушко - 1,3%, Гайдукевичу - 1,9%, Головченко - 3,8%, Румасу - 0,4%, Кочановой - 4,4%, Макею - 2,4%. Никому из представителей власти и политикам не доверяют 5,8% опрошенных.

57,8% респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций, обоснованы. Большинство белорусов уверено: акции протеста оказывают негативное воздействие на качество жизни населения. Такая позиция у 75,9% респондентов.

Отвечая на вопрос, какие достижения суверенной Беларуси нужно сохранить, 72,9% опрошенных отмечают порядок и стабильность в стране, 57,3% - суверенитет и независимость, 54,2% - уровень оказания медицинских, образовательных услуг, 48,9% - качество продуктов питания и товаров промышленного производства, 39,3% - социальную направленность внутренней политики, 36,6% - уровень жизни и благосостояния граждан, 18,8% - развитие атомной энергетики, 12,7% - достижения в спорте.-0-