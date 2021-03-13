Команда Президента Беларуси победила в эстафете на "Минской лыжне"

13 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке Республиканского зимнего спортивного праздника "Минская лыжня - 2021", который проходит в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

В составе эстафетного квартета вместе с главой государства, который завершал гонку, выступили Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко.

Второе и третье места заняли команды Витебского и Брестского облисполкомов.

В эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км вместе с командой главы государства приняли участие команды Администрации Президента, Аппарата Совета Министров, Управления делами Президента, Национального собрания, КГК, облисполкомов.-0-