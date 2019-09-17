Лукашенко: будем делать все, чтобы отношения Беларуси с США развивались

17 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси будут делать все, чтобы двусторонние отношения с США развивались. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будем делать все, чтобы наши отношения развивались", - подчеркнул белорусский лидер.

"Что касается наших с вами отношений, вы очень хорошо знаете и осведомлены в том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений. Это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения", - сказал Александр Лукашенко.

Ранее в марте и июле текущего года были организованы визиты в Минск заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джорджа Кента. В августе состоялся визит в Беларусь советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Кроме того, в августе по предложению американской стороны в Варшаве проведена встреча секретарей советов безопасности Беларуси, Польши, США и Украины.

Минск и Вашингтон сотрудничают в областях совпадающих интересов и по вопросам безопасности. Возобновлен диалог в военной сфере, по линии здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов. В марте 2019 года американская сторона была проинформирована об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США. Действуют межправительственные соглашения в области экономического сотрудничества, содействия банковской деятельности и в других сферах. В мае 2019 года подписаны меморандумы о сотрудничестве между Госпогранкомитетом, ГТК, МВД, Следственным комитетом и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

До 2008 года Соединенные Штаты оставались одним из основных экономических партнеров Беларуси. После периода сокращения с 2011 года объемы торговли с США стабилизировались. Вашингтон применяет ограничительные меры тарифного характера в отношении некоторых категорий белорусского экспорта.

По итогам 2018 года товарооборот достиг $711,6 млн (117,6% к уровню 2017 года), экспорт - $274,4 млн (121,7%), импорт - $437,2 млн (115,3%). Экспорт услуг в США в 2018 году составил $712,1 млн, где преобладают разработки резидентов Парка высоких технологий. В январе-июне 2019 года товарооборот составил $478 млн (144,7% к январю-июню 2018 года), а экспорт услуг - $438,9 млн (139,1%). В 2018 году из США поступило инвестиций на сумму $71,8 млн, в том числе $54,5 млн прямых.-0-

Лукашенко положительно оценивает интерес США к региону Восточной Европы "Приятно вас видеть здесь - не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь", - сказал глава государства.

Лукашенко: появилась обнадеживающая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности "Договор на сегодняшний день практически разрушен, но появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты", - сказал Президент.

Лукашенко: США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине "Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - отметил Александр Лукашенко.

США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Хэйл о решении вернуть послов: сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях "Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации наших отношений", - сказал Дэвид Хэйл.