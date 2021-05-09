Лукашенко: чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, белорусам нужно еще больше сплотиться

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, белорусам нужно еще больше сплотиться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Великая Победа - одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг наших воинов - символ мужества, патриотизма и человечности. Пример сплоченности, дружбы и братства людей разных убеждений и веры. Неиссякаемый источник мощной созидательной духовной энергии, которая так необходима нам сегодня - в Год нашего единства", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, белорусам нужно самое простое - быть рядом, сплотиться. "Так, как это сделали советские воины в грозные годы войны и после нее, когда восстанавливали разрушенный и сожженный дотла большой отчий дом. Надо всеми силами крепить единство народа, чтобы наши дети, внуки и правнуки, свято храня героическое наследие предков, всегда жили и трудились в красивой, мирной и обязательно счастливой стране", - сказал глава государства.-0-