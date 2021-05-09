В Беларуси сегодня празднуют День Победы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь сегодня отмечается День Победы. Для белорусов это священный праздник, дань памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам - всем, кто приближал Победу.

Лукашенко: белорусы будут и впредь свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне Глава государства обратил внимание, что по прошествии времени в народной памяти не меркнет великий май 1945 года. "Гордимся нашими воинами-победителями! - подчеркнул Александр Лукашенко. - Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне".

В этом году к годовщине Победы в Великой Отечественной войне приурочено множество различных мероприятий, акций, проектов, конкурсов, которые проходят по всей стране. Белорусский республиканский союз молодежи в рамках патриотического проекта "Цветы Великой Победы" организовал более 500 мероприятий по всей Беларуси.

Работники различных сфер от министров до военнослужащих и преподавателей вузов на протяжении нескольких дней торжественно поздравляют ветеранов ВОВ. Музеи и библиотеки по всей стране проводят различные тематические мероприятия и выставки. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны накануне праздника состоялся некоммерческий показ анимационного фильма "263 ночи", который является совместным проектом Беларуси, России и Израиля. Важной составляющей празднования Дня Победы являются мероприятия, направленные на улучшение условий жизни ветеранов войны, а также работы по благоустройству мемориалов, обелисков и памятников.

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