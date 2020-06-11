Лукашенко дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки СК

11 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. Об этом сообщил журналистам председатель СК Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства внимательно выслушал мои доводы и дал согласие на создание этого учебного заведения. Думаю, сегодня-завра мы получим указ об образовании Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета", - сказал руководитель ведомства.

Одной из причин, почему потребовалось создание института, Иван Носкевич назвал изменения в структуре преступности. Так, если уровень преступности в целом в текущем году снижается на 13,5%, в структуре растет количество преступлений в сфере высоких технологий. "Сейчас их порядка 12% из общего массива. И она растет с каждым годом. Особенностью является и то, что в интернет, сферу высоких технологий уходят еще вчера просто общеуголовные преступления, например, вымогательства, мошенничество. Если раньше вымогатели забивали стрелку где-то на пустыре, стройке, то сейчас в даркнете. Это данность, нынешние реалии. Мы на это адекватно реагируем", - отметил председатель СК.

По его словам, как раз этому вопросу был посвящен и второй раздел доклада главе государства - о предпосылках создания ведомственного учебного заведения. "Следователей, которые качественно расследуют дела в сфере высоких технологий, не готовит ни одно учебное заведение. Мы сами готовим этих следователей. Теперь будем делать это на научной основе в рамках учебного заведения дополнительного образования", - подчеркнул Иван Носкевич.

В будущем институте планируется большой объем работы по унификации следственной практики, методическому обеспечению следствия на совершенно ином уровне, введению научной составляющей в следствие. Планируется и экспорт образовательных услуг.-0-

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