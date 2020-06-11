Лукашенко дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки СК

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 11 июня 2020
Минск Ясно +31°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:54 В центре коррекционно-развивающего обучения в Крупском районе нарушались эпидтребования Общество
12:51 Неизвестный совершил нападение на школу в Словакии В мире
12:43 Депутаты приняли в первом чтении поправки об упрощении требований к бизнесу в торговле и общепите Экономика
12:42 Германия с 16 июня отменяет запрет на въезд в страну сезонных работников В мире
12:40 Белорусские спринтеры и барьеристы проведут 12 июня контрольную тренировку в Минске Спорт
12:40 При подготовке молодых специалистов вузы всегда должны опережать время - Капский Общество
12:34 На шахте "Беларуськалия" погиб рабочий Происшествия
12:32 Устроивший стрельбу в мечети возле Осло приговорен к 21 году лишения свободы В мире
12:19 Александр Ксенофонтов стал автором самого красивого гола 12-го тура чемпионата Беларуси Спорт
12:13 Носкевич: дело о разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске скоро будет направлено в суд Общество
12:09 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные Общество
12:07 Завершено расследование убийства молодой женщины, останки которой нашли в Свислочи Происшествия
12:02 Жительница Чечерска по фото чужих паспортов оформляла рассрочку на гаджеты Происшествия
12:00 Лукашенко обратил внимание на необходимость ограждений между встречными полосами на магистралях Президент
11:54 "Этому мы будем уделять самое серьезное внимание" - Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников Президент
11:47 СК продолжает расследование уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно Общество
11:46 Молодежь Беларуси и России проводит онлайн-вебинары по истории Великой Отечественной войны Общество
11:39 Лукашенко дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки СК Президент
11:37 Жаркая погода сохранится в Беларуси 12 июня Общество
11:32 Минчанина будут судить за ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка Происшествия
11:31 Под Минском презентовали крупный загородный жилой комплекс "Зеленая гавань" Общество
11:29 В Минске женщина продала квартиру родственнику, чтобы избежать конфискации Происшествия
11:25 Палата представителей дала согласие на назначение Головченко премьер-министром Политика
11:23 Гомельский ВРЗ примет "Витэн" в матче финала чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
11:20 Температурный рекорд дня 10 июня побит в Беларуси Общество
11:11 Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 500 тыс. В мире
11:10 Число геймеров в мире возросло за время пандемии почти на 50% В мире
11:09 Нидерланды первый улов сельди в благодарность передадут немецким врачам В мире
11:05 РНПЦ эпидемиологии и микробиологии использует облачные сервисы для изучения коронавируса COVID-19 Технологии
10:54 Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Президент
Все новости
Все новости
Президент
11 июня 2020, 11:39

Лукашенко дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки СК

Иван Носкевич
Иван Носкевич

11 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. Об этом сообщил журналистам председатель СК Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства внимательно выслушал мои доводы и дал согласие на создание этого учебного заведения. Думаю, сегодня-завра мы получим указ об образовании Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета", - сказал руководитель ведомства.

Одной из причин, почему потребовалось создание института, Иван Носкевич назвал изменения в структуре преступности. Так, если уровень преступности в целом в текущем году снижается на 13,5%, в структуре растет количество преступлений в сфере высоких технологий. "Сейчас их порядка 12% из общего массива. И она растет с каждым годом. Особенностью является и то, что в интернет, сферу высоких технологий уходят еще вчера просто общеуголовные преступления, например, вымогательства, мошенничество. Если раньше вымогатели забивали стрелку где-то на пустыре, стройке, то сейчас в даркнете. Это данность, нынешние реалии. Мы на это адекватно реагируем", - отметил председатель СК.

По его словам, как раз этому вопросу был посвящен и второй раздел доклада главе государства - о предпосылках создания ведомственного учебного заведения. "Следователей, которые качественно расследуют дела в сфере высоких технологий, не готовит ни одно учебное заведение. Мы сами готовим этих следователей. Теперь будем делать это на научной основе в рамках учебного заведения дополнительного образования", - подчеркнул Иван Носкевич.

В будущем институте планируется большой объем работы по унификации следственной практики, методическому обеспечению следствия на совершенно ином уровне, введению научной составляющей в следствие. Планируется и экспорт образовательных услуг.-0-

СК продолжает расследование уголовного дела о применении насилия к милиционерам в ГродноСК продолжает расследование уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно
В настоящий момент это уголовное дело переквалифицировано в ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц.

Завершено расследование убийства молодой женщины, останки которой нашли в СвислочиЗавершено расследование убийства молодой женщины, останки которой нашли в Свислочи
Как сообщалось, в январе в Витебске был задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки конечностей которой нашли в Свислочи. Днем 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в этой реке.

Носкевич: дело о разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске скоро будет направлено в судНоскевич: дело о разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске скоро будет направлено в суд
"Данное уголовное дело закончено производством. Мы приступаем к стадии ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. Думаю, в течение ближайшего месяца оно будет передано прокурору для направления в суд", - рассказал председатель СК.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Носкевич Следственный комитет
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко обратил внимание на необходимость ограждений между встречными полосами на магистралях
"Этому мы будем уделять самое серьезное внимание" - Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников
Александр Лукашенко и Иван Носкевич Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета
Лукашенко направил Зеленскому и его супруге белорусские вышиванки
Александр Лукашенко Лукашенко: переворота в стране не будет, майдана - тем более
Фото из архива Лукашенко поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании
Главное
"Этому мы будем уделять самое серьезное внимание" - Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников
Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета
Головченко: первоочередная задача - избавить экономику от углеводородной зависимости
Под Минском презентовали крупный загородный жилой комплекс "Зеленая гавань"
Топ-новости
Сергеенко: правительство должно быть готово оперативно реагировать на возможные вызовы и риски
Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 11-12 июня
Жаркая погода сохранится в Беларуси 12 июня
Правительство прорабатывает повышение трудовых пенсий по возрасту
Молодежь Беларуси и России проводит онлайн-вебинары по истории Великой Отечественной войны
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные
Дата физического пуска БелАЭС будет определена примерно через неделю - Семашко
В борьбе с коррупцией важно проводить криминологические исследования - Сукало
Лавров посетит с визитом Минск 19 июня
Минздрав: неравнодушные люди и предприятия помогают не только медикам, но и всей стране
Температурный рекорд дня 10 июня побит в Беларуси
Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей после регистрации кандидатов в президенты - Ермошина
БГПУ стал финалистом международной премии Green Gown Awards-2020
Электронный билет на поезд можно оформить по номеру мобильного телефона
Мошенники через фальшивый сайт "Белпочты" пытаются похитить деньги и данные банковских карт
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.