Лукашенко: дата 17 сентября жила и будет жить в сердце и памяти белорусского народа

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дата 17 сентября, когда в 1939 году воссоединились восточная и западная части Беларуси, жила и будет жить в сердце и памяти белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в форуме патриотических сил "Символ единства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мое обращение к вам, нашему белорусскому народу. Я хочу поздравить вас с новым государственным праздником, который займет такое же достойное место в нашей современной истории, как День Победы и День Независимости. Но еще раз подчеркну: если бы не было этого воссоединения, не было бы у нас ни Дня Победы, ни Дня Независимости. Нас бы не было. Потому что не было бы той земли, на которой предки наши родились и которую своим трудом возделывали, - сказал белорусский лидер. - Дата 17 сентября жила и будет жить в сердце и памяти белорусского народа".

"И мы, граждане современной независимой Беларуси, знаем, что навсегда связаны самобытной судьбой разных поколений белорусов, тысячу лет живущих на этой земле. На нашей с вами родной белорусской земле", - добавил глава государства.-0-