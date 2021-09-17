Лукашенко: белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на форуме патриотических сил "Символ единства", посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Вся история порой трудного и драматичного пути Беларуси к обретению и сохранению своей государственности не раз подтверждала древнейшую мудрость, что сила в единстве, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам, чьим-то непомерным геополитическим амбициям потерять половину родной земли, утратить связь с близкими и друзьями на долгие 20 лет", - заявил Президент. По его словам, в течение этих нескольких десятилетий свыше 4 млн человек, проживавших на оккупированной Польшей территории, были лишены права говорить на родном языке, учиться в национальных школах, развивать свою самобытную культуру, да и просто зваться белорусами.

"Нет ничего удивительного в том, что 17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную армию как освободительницу. Со слезами на глазах и цветами, - напомнил белорусский лидер. - Помнят эту встречу архивные фото, которые бережно хранятся в стареньких семейных альбомах".

"Да, сегодня мы не в силах заставить замолчать националистов разных мастей, потомков коллаборационистов, приравнявших это событие к нападению фашистской Германии на Польшу. Но мы можем и должны наконец-то, не стесняясь, ответить фактами, что мы и начали делать", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он напомнил, как Польша к середине сентября 1939 года потерпела сокрушительное поражение в войне с Германией, польские войска были разгромлены, а правительство бежало в Великобританию.

По его словам, в тот период белорусский народ снова обрел право жить и развиваться в границах одной республики. За короткое время в западных областях люди получили бесплатное медицинское обслуживание, начали работу почти 6 тыс. школ, открылись национальные вузы и театры. Строились новые фабрики и заводы. Во всех областных городах и райцентрах появились белорусские газеты и журналы. "Воссоединение в 1939 году Беларуси дало мощный импульс развитию экономики, науки, культуры. Но главное - белорусы объединились. Были вместе и в борьбе против сторонников воссоздания "великой" Польши, и в борьбе с гитлеровскими оккупантами", - заметил Президент.

"На полях сражений, в партизанских отрядах и подполье жители Западной и Восточной Беларуси, не задумываясь, умирали за свое Отечество. В этой самой страшной и жестокой войне в истории человечества крепло и закалялось народное единство проживающих в республике белорусов, русских, украинцев, поляков, евреев и других малых народов, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В немыслимых испытаниях белорусский народ формировался в единую нацию".

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Лукашенко: традиция народовластия - в основе народного единства белорусов