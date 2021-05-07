Лукашенко: даже европейцы ужаснулись от требований беглых белорусских оппозиционеров

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что даже европейцы на Западе уже ужаснулись от требований отдельных беглых белорусских оппозиционеров. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что идеи и предложения, включая введение санкций и прочее в отношении Беларуси, подбрасывают беглые белорусские оппозиционеры: "Они там сидят: давайте санкции, давайте!"

"Слушайте, европейцы уже, которые против нас, они ужаснулись от того, что эти от них требуют", - обратил внимание белорусский лидер.

По его словам, там не понимают, как можно предлагать ввести жесткие секторальные санкции в отношении своей же страны. "Вам это зачем? Вы же хотите ее возглавить и наш народ отблагодарить, благословить и поднять страну, - заметил глава государства. - Они обезумели от таких требований. Уже удивили (беглые оппозиционеры. - Прим. БЕЛТА) весь мир".

Александр Лукашенко также отреагировал на призывы в День Победы, 9 мая, выходить на улицы сторонникам оппозиции: "Я сразу подумал: а под какими флагами? Слушайте, сегодня они уже заявили: под красно-зелеными выходите. Так а где тогда идеи, где тогда суть этой борьбы?"

"Или вы что, бел-чырвона-белыя флаги развернете и пойдете к ветеранам, памятникам и так далее? Тоже не идея. Они же понимают, что мы не сможем допустить, чтоб они испоганили эту Победу флагами предателей. Цугцванг полный. Куда вы людей зовете?" - продолжил белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что в последнее время пытаются активизировать протестные настроения и вновь так или иначе качать ситуацию по одной простой причине - финансирование: "Им в последнее время не просто намекнули, а начали урезать финансирование и говорят: будут акции (типа того, убить Президента и прочее) - получите деньги. И называют цену".

"Бабло. И втягивают в это белорусов, - подчеркнул глава государства. - Уже белорусы другие. Они увидели, для чего это делается. Да, может быть, нехороший Лукашенко, власть не та, еще что-то, но они уже знают, что будет без этого Лукашенко. Они уже знают и могут сравнить. Особенность белорусов: мы практичные люди. Мы всегда взвешиваем", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что события прошлого года не что-то новое. В том или ином виде периодически пытались шатать ситуацию на протяжении всего президентского срока Александра Лукашенко. "И делали все те же люди. Помните, я говорил: нет у нас новой оппозиции. Это просто заплатили, наняли. Там 5 тыс. у Бабарико было в инициативной группе, которые подписи собирали. Они были проплачены. Добавьте 2-3 родственника - пять тысяч на три - 15 тыс. Вот и все, - заметил белорусский лидер. - Но они сегодня поняли, что за эту копейку могут потерять страну и быть беде. Они больше не полезут и понимают, что мы ответим и очень сильно ответим. Я говорил: вот красная линия, перешли - мы вынуждены будем реагировать".

Говоря о недавних разоблачениях, Президент рассказал, что все планы заговорщиков удалось выявить не только благодаря работе спецслужб, но и помощи обычных граждан: "Это не две-три шашки тротиловые. Это пластит, эластит. Это страшное оружие. Благодаря обычным людям мы потихоньку начали это раскручивать".

То же самое, по словам главы государства, было и в случае, когда в Гомельской области подыскивали погреб, куда заговорщики планировали спрятать его сыновей. "Мерзавцы полные. И люди нас настораживали - придут, скажут, через родственников и прочих сигнал дадут. И мы начинали раскручивать. То есть наши люди молодцы. А, говорят, их нет (сторонников власти. - Прим. БЕЛТА). Да нет, нас много! Но наши люди не привыкли кричать. Может, слишком успокоились. И подавляющее большинство просто молчали. Они делают свое дело. Ну и пусть делают. Надо - мы их позовем, как это было всегда", - сказал Президент.

Он пояснил, что все показанные недавно и ранее фильмы-разоблачения были своего рода предупреждением со стороны власти: "Ребята, мы все видим, мы не хотим войны, прекратите! И не только мы - люди видят. Они уже чувствуют, что может быть, и они нам сигналят".

Александр Лукашенко связал нападки оппонентов и зарубежное давление на него, в том числе обвинения в преступлениях против человечества, с попытками раскачать ситуацию и подготовить почву для чего-то более серьезного. Он напомнил о событиях прошлых лет в ряде стран, в том числе Сербии, Ливии, Ираке, и судьбе их лидеров: "Вырезали их. Но сначала надо подготовить общественное мнение. Вот у нас они начали готовить. Первый был заход, второй, третий…"

"У них ничего не получится! Они еще меня хотят запугать для начала. Я не из тех людей. Это бесполезно", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-