Лукашенко: даже европейцы ужаснулись от требований беглых белорусских оппозиционеров

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 7 мая 2021
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:31 Первый заместитель председателя Госкомимущества проведет прямую линию 8 мая Общество
15:25 Головченко: многим не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле Общество
15:20 На въезде в Беларусь задержан россиянин с наркотиком Происшествия
15:19 Александра Саснович проиграла в 1/4 финала теннисного турнира в Сен-Мало Спорт
15:16 Хмель: низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны, спасибо за отвагу и честь Общество
15:08 Кубраков: мы не допустим никаких провокаций во время праздника Победы Общество
15:02 Первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили 3,3% населения Общество
15:02 Беларусь осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне - Макей Политика
15:01 Педиатрическое отделение на 1-м этаже жилого дома открыли в новом микрорайоне Гомеля Регионы
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311 Общество
14:56 Макей о прибытии посла США в Беларусь: мы должны четко понимать, в каком статусе она будет работать Политика
14:46 Япония продлила чрезвычайное положение из-за COVID-19 до 31 мая В мире
14:35 "Очень тонкая и скрупулезная работа" - судебный эксперт об установлении жертв войны Общество
14:27 Гусаков: для моей семьи День Победы - праздник особый, со слезами на глазах Общество
14:26 Пример героизма и профессиональной самоотдачи военных медиков будет жить всегда - Пиневич Общество
14:25 Совет Республики одобрил изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности Общество
14:24 Макей: ветераны в Беларуси окружены заботой государства, и это аксиома Политика
14:24 Макей: в случае введения новых санкций Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса Политика
13:56 Сенаторы одобрили законопроект о вопросах адвокатской деятельности Общество
13:56 ФОТОФАКТ: Сотрудники Следственного комитета возложили цветы к монументу Победы Регионы
13:49 БОКК готовит волонтеров на случай вакцинации населения от COVID-19 в прививочных пунктах Общество
13:40 Cенаторы приняли к сведению декрет Президента по вопросам оборота токенов Общество
13:37 В Гомеле легковушка сбила двух детей - 19-летний виновник ДТП заключен под стражу Происшествия
13:32 Выставка о летчицах Великой Отечественной войны открылась в Витебске Регионы
13:29 ФОТОФАКТ: Выставка-ярмарка "Вясновы карагод" прошла в Витебске Регионы
13:26 Лукашенко: даже европейцы ужаснулись от требований беглых белорусских оппозиционеров Президент
13:17 Участника Сталинградской битвы в Гродно чествовали с оркестром и парадом Регионы
13:07 Российский рубль на торгах 7 мая подорожал, евро и доллар - подешевели Экономика
13:07 Ветераны достойны особого почитания - Соловей Регионы
13:04 ФОТОФАКТ: Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости Общество
Все новости
Все новости
Президент
07 мая 2021, 13:26

Лукашенко: даже европейцы ужаснулись от требований беглых белорусских оппозиционеров

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что даже европейцы на Западе уже ужаснулись от требований отдельных беглых белорусских оппозиционеров. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что идеи и предложения, включая введение санкций и прочее в отношении Беларуси, подбрасывают беглые белорусские оппозиционеры: "Они там сидят: давайте санкции, давайте!"

"Слушайте, европейцы уже, которые против нас, они ужаснулись от того, что эти от них требуют", - обратил внимание белорусский лидер.

По его словам, там не понимают, как можно предлагать ввести жесткие секторальные санкции в отношении своей же страны. "Вам это зачем? Вы же хотите ее возглавить и наш народ отблагодарить, благословить и поднять страну, - заметил глава государства. - Они обезумели от таких требований. Уже удивили (беглые оппозиционеры. - Прим. БЕЛТА) весь мир".

Александр Лукашенко также отреагировал на призывы в День Победы, 9 мая, выходить на улицы сторонникам оппозиции: "Я сразу подумал: а под какими флагами? Слушайте, сегодня они уже заявили: под красно-зелеными выходите. Так а где тогда идеи, где тогда суть этой борьбы?"

"Или вы что, бел-чырвона-белыя флаги развернете и пойдете к ветеранам, памятникам и так далее? Тоже не идея. Они же понимают, что мы не сможем допустить, чтоб они испоганили эту Победу флагами предателей. Цугцванг полный. Куда вы людей зовете?" - продолжил белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что в последнее время пытаются активизировать протестные настроения и вновь так или иначе качать ситуацию по одной простой причине - финансирование: "Им в последнее время не просто намекнули, а начали урезать финансирование и говорят: будут акции (типа того, убить Президента и прочее) - получите деньги. И называют цену".

"Бабло. И втягивают в это белорусов, - подчеркнул глава государства. - Уже белорусы другие. Они увидели, для чего это делается. Да, может быть, нехороший Лукашенко, власть не та, еще что-то, но они уже знают, что будет без этого Лукашенко. Они уже знают и могут сравнить. Особенность белорусов: мы практичные люди. Мы всегда взвешиваем", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что события прошлого года не что-то новое. В том или ином виде периодически пытались шатать ситуацию на протяжении всего президентского срока Александра Лукашенко. "И делали все те же люди. Помните, я говорил: нет у нас новой оппозиции. Это просто заплатили, наняли. Там 5 тыс. у Бабарико было в инициативной группе, которые подписи собирали. Они были проплачены. Добавьте 2-3 родственника - пять тысяч на три - 15 тыс. Вот и все, - заметил белорусский лидер. - Но они сегодня поняли, что за эту копейку могут потерять страну и быть беде. Они больше не полезут и понимают, что мы ответим и очень сильно ответим. Я говорил: вот красная линия, перешли - мы вынуждены будем реагировать".

Говоря о недавних разоблачениях, Президент рассказал, что все планы заговорщиков удалось выявить не только благодаря работе спецслужб, но и помощи обычных граждан: "Это не две-три шашки тротиловые. Это пластит, эластит. Это страшное оружие. Благодаря обычным людям мы потихоньку начали это раскручивать".

То же самое, по словам главы государства, было и в случае, когда в Гомельской области подыскивали погреб, куда заговорщики планировали спрятать его сыновей. "Мерзавцы полные. И люди нас настораживали - придут, скажут, через родственников и прочих сигнал дадут. И мы начинали раскручивать. То есть наши люди молодцы. А, говорят, их нет (сторонников власти. - Прим. БЕЛТА). Да нет, нас много! Но наши люди не привыкли кричать. Может, слишком успокоились. И подавляющее большинство просто молчали. Они делают свое дело. Ну и пусть делают. Надо - мы их позовем, как это было всегда", - сказал Президент.

Он пояснил, что все показанные недавно и ранее фильмы-разоблачения были своего рода предупреждением со стороны власти: "Ребята, мы все видим, мы не хотим войны, прекратите! И не только мы - люди видят. Они уже чувствуют, что может быть, и они нам сигналят".

Александр Лукашенко связал нападки оппонентов и зарубежное давление на него, в том числе обвинения в преступлениях против человечества, с попытками раскачать ситуацию и подготовить почву для чего-то более серьезного. Он напомнил о событиях прошлых лет в ряде стран, в том числе Сербии, Ливии, Ираке, и судьбе их лидеров: "Вырезали их. Но сначала надо подготовить общественное мнение. Вот у нас они начали готовить. Первый был заход, второй, третий…"

"У них ничего не получится! Они еще меня хотят запугать для начала. Я не из тех людей. Это бесполезно", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы
Александр Лукашенко Лукашенко: показанная информация о раскрытии заговора в Беларуси - это цветочки, ягодки мы еще покажем
Фото из архива Лукашенко: государство как поддерживало ветеранов, так и будет их поддерживать в дальнейшем
Фото из архива Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19
Фото из архива Лукашенко призывает людей пожилого возраста сделать прививку от COVID-19
Александр Лукашенко Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: не наследникам фашизма меня судить
Главное
Глава государства вручил ордена Почет генеральному конструктору научно-технического центра МТЗ Андрею Стасилевичу "Главной опорой государства был и всегда будет человек труда" - Лукашенко вручил госнаграды
Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы
Головченко: многим не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле
В честь победителей! В комплексе Minsk World – праздничная акция для ветеранов
Топ-новости
Лукашенко: государство как поддерживало ветеранов, так и будет их поддерживать в дальнейшем
Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: не наследникам фашизма меня судить
Кубраков: мы не допустим никаких провокаций во время праздника Победы
Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19
"Очень тонкая и скрупулезная работа" - судебный эксперт об установлении жертв войны
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311
Палата представителей поддержала изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности
Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9% до $7,3 млрд
Сенаторы одобрили законопроект о вопросах адвокатской деятельности
Петровский: не следует разделять государственную символику и национальную
До +12°С ожидается в Беларуси 8 мая
Роскошь загородной жизни в самом сердце столицы! "Парк Челюскинцев" встречает жильцов новой секции!
В Минэкономики рассказали о политике Беларуси в сфере зеленых технологий
Шпаковский: поствыборные события позволили многим раскрыться в информационной сфере
Шумилин: праздник 9 Мая символизирует героическое прошлое наших отцов и дедов
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.