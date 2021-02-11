Лукашенко - делегатам ВНС: с такими в бой еще можно идти, и даже без оружия

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает открытую и искреннюю позицию делегатов Всебелорусского народного собрания в преддверии форума, несмотря на нападки в интернете и угрозы. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что очень внимательно следит за тем, что происходило вокруг Всебелорусского народного собрания, какой атаке и запугиванию подвергались делегаты форума. "Потом включаю телевизор и вижу, как вы с открытым лицом в хорошем смысле слова наплевали на всех их и говорите то, что нужно стране. И думаю: ну, с такими в бой еще можно идти, и даже без оружия", - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул: за представителями нынешней власти и белорусского народа стоит подавляющее большинство. Об этом свидетельствуют в том числе результаты последних президентских выборов, которые, обратил внимание Александр Лукашенко, невозможно было сфальсифицировать. "Ну хорошо, если кому-то не нравится 80%, пусть будет 76%. Пусть даже будет 68%, как в среднем сейчас по анкетам, пускай. Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа. И нам не надо этого бояться. Как и сделали вы. Вы просто молодцы", - сказал белорусский лидер.

Он заметил, что ни один делегат Всебелорусского народного собрания не испугался участия в форуме, несмотря ни на какие угрозы и давление. "Вы, как омоновцы тогда, сейчас боретесь за свою страну. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, какую роль сыграли мы в становлении суверенной и независимой Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-