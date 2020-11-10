Лукашенко: до конца года надо решить вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - заявил глава государства.

"Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию", - подчеркнул белорусский лидер.

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