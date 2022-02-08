Лукашенко: до референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что до референдума по Конституции стоит ожидать и быть готовыми к разного рода информационным вбросам и фейкам. Соответствующие заявления он сделал сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось. А вот каждого из вас. Знаю, что Андрея Шведа (генеральный прокурор Беларуси. - Прим. БЕЛТА) начали полоскать. Это еще не все. Готовься, откопают еще то, что ты не знаешь: прапрадедушек твоих, бабушек. Еще обнаружат, что ты из Америки приехал", - сказал Президент.

"Мы это очень хорошо знаем. Поэтому вы поменьше на это смотрите. Смотрите вперед. У нас есть определенная цель - мы должны к ней прийти", - добавил белорусский лидер.-0-