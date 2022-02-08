Лукашенко: до референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину

Проект изменений и дополнений Конституции РБ
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 8 февраля 2022
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:45 Незаконная минимизация: организации-нарушители уплатят в бюджет Могилевской области более Br3,5млн Происшествия
11:43 WSJ: энергокризис и санкции в отношении Беларуси вызвали рост цен на удобрения, миру грозит голод В мире
11:42 Милюков: проблема с ПЦР-тестом не выбила из колеи перед олимпийским дебютом Спорт
11:37 Кровля цеха обрушилась в Белыничском районе Происшествия
11:37 "Каждого сможем защитить". Лукашенко поручил обеспечить безопасность членов комиссий на референдуме Президент
11:35 Токаев: Казахстан нуждается в атомной электроэнергии В мире
11:28 Офицеры: преобразования Конституции позволят передать потомкам суверенное и независимое государство Общество
11:26 ЕАЭС и Индия намерены активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле Экономика
11:23 "Думаю, немного поторопилась". Динара Алимбекова об итогах индивидуальной гонки на Играх в Пекине Спорт
11:22 Лукашенко: на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более $6 млрд Президент
11:13 Работники крупнейшего в Прибалтике завода азотных удобрений начали бессрочную забастовку В мире
11:13 В России за сутки выявили 165 643 случая заражения COVID-19 В мире
11:04 Эстер Ледецка и Бенджамин Карл стали олимпийскими чемпионами в параллельном гигантском слаломе Спорт
11:03 Лукашенко: до референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину Президент
10:54 "Очередной фейк". Лукашенко прокомментировал тему направления в Сирию белорусских военных Президент
10:49 "Заочное" производство по уголовным делам в отношении "беглых" предлагается ввести в Беларуси Президент
10:44 Минтранс проводит правовой мониторинг закона о железнодорожном транспорте Экономика
10:39 Типовой школьный стандарт разработают к лету Общество
10:37 Лукашенко: Западу уже не нравится предстоящий выбор народа на референдуме по Конституции Президент
10:37 Лукашенко: положения обновленной Конституции обеспечат развитие Беларуси в условиях вызовов и угроз Президент
10:35 Мужчина утонул в озере в Круглянском районе Происшествия
10:29 Экономический эффект от внедрения рацпредложений на БЖД в 2021 году превысил Br5,3 млн Экономика
10:28 В Гомеле при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина Происшествия
10:24 Финал соревнований "Снежный снайпер" соберет в "Раубичах" более 160 юных биатлонистов Спорт
10:18 В Новой Зеландии тысячи протестующих против ковидных ограничений окружили здание парламента В мире
10:15 Интернет-мошенник из Ивацевичей прокололся на фишинге в Казахстане Происшествия
10:14 Школьница из Жабинки и ее минский приятель делали закладки с мефедроном Происшествия
10:12 Представители кондитерской отрасли обсудили повышение эффективности реализации продукции Экономика
10:12 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 4,8 тыс. фур Общество
10:10 В общежитии в Несвижском районе загорелся детский электромобиль Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
08 февраля 2022, 11:03

Лукашенко: до референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину

Во время заседания
Во время заседания

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что до референдума по Конституции стоит ожидать и быть готовыми к разного рода информационным вбросам и фейкам. Соответствующие заявления он сделал сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось. А вот каждого из вас. Знаю, что Андрея Шведа (генеральный прокурор Беларуси. - Прим. БЕЛТА) начали полоскать. Это еще не все. Готовься, откопают еще то, что ты не знаешь: прапрадедушек твоих, бабушек. Еще обнаружат, что ты из Америки приехал", - сказал Президент.

"Мы это очень хорошо знаем. Поэтому вы поменьше на это смотрите. Смотрите вперед. У нас есть определенная цель - мы должны к ней прийти", - добавил белорусский лидер.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Конституция Лукашенко референдум
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко "Каждого сможем защитить". Лукашенко поручил обеспечить безопасность членов комиссий на референдуме
Александр Лукашенко Лукашенко: на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более $6 млрд
Фото из архива "Очередной фейк". Лукашенко прокомментировал тему направления в Сирию белорусских военных
Фото из архива "Заочное" производство по уголовным делам в отношении "беглых" предлагается ввести в Беларуси
Фото из архива Лукашенко: Западу уже не нравится предстоящий выбор народа на референдуме по Конституции
Во время заседания Лукашенко: положения обновленной Конституции обеспечат развитие Беларуси в условиях вызовов и угроз
Главное
Во время заседания Лукашенко: положения обновленной Конституции обеспечат развитие Беларуси в условиях вызовов и угроз
"Каждого сможем защитить". Лукашенко поручил обеспечить безопасность членов комиссий на референдуме
"Заочное" производство по уголовным делам в отношении "беглых" предлагается ввести в Беларуси
Типовой школьный стандарт разработают к лету
Топ-новости
Лукашенко: Западу уже не нравится предстоящий выбор народа на референдуме по Конституции
Лукашенко: на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более $6 млрд
"Очередной фейк". Лукашенко прокомментировал тему направления в Сирию белорусских военных
Лазовский, Смольский, Воробей и Лобастов выступят в олимпийской индивидуальной гонке биатлонистов
Офицеры: преобразования Конституции позволят передать потомкам суверенное и независимое государство
Зампостпреда РФ при ООН: санкции против Беларуси нацелены на дестабилизацию в стране
Финал соревнований "Снежный снайпер" соберет в "Раубичах" более 160 юных биатлонистов
Об использовании кассового оборудования
Минтранс проводит правовой мониторинг закона о железнодорожном транспорте
Образованы участковые комиссии по референдуму
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 4,8 тыс. фур
Фигурист Константин Милюков успешно выполнил короткую программу на ОИ
Предупредить об опасности. При экстремальной погоде МЧС оповещает через СМС 250 абонентов в секунду
Широкий ассортимент продовольствия 80 белорусских производителей представлен в Москве на выставке "Продэкспо"
Кочанова проведет 10 февраля прямую телефонную линию
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.