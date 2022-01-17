Лукашенко доложили о замысле совместных учений с Россией

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что, по последним данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих, техника и вооружение. "Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас в переговорах телепается с Россией, хотят, действительно, Россия права, - заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?" - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, вывод может быть только один - готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному.

"На территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете? Отдельные "горячие головы" уже открыто призывают к войне. Мы слышим эти заявления", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что настораживает обстановка и на южных рубежах: со стороны Украины идет наращивание военного контингента.

Как сообщалось, в конце 2021 года президенты Беларуси и России подтвердили планы о проведении совместных учений на территории Беларуси в 2022 году. "Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", - сказал Александр Лукашенко на состоявшейся 29 декабря в Санкт-Петербурге встрече с российским коллегой.

Владимир Путин в свою очередь заявил: "Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат".-0-

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива