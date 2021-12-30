Новые шаги в кооперации, хоккей и подарки под елку. Как прошла последняя в этом году встреча Лукашенко и Путина

29 декабря в Стрельне, старейшем пригороде Санкт-Петербурга, расположенном на южном побережье Финского залива, состоялись переговоры президентов Беларуси и России. Мероприятие пошло не по протоколу с первых минут (да и, наверное, давно пора забыть слово "протокол", когда речь идет о встрече двух лидеров): перед началом переговоров Владимир Путин заехал на своем внедорожнике Mercedes-Benz ML за белорусским коллегой, и главы государств направились в Константиновский дворец.

Хоккейная прелюдия

Однако журналистам, приготовившимся запечатлеть официальную часть встречи, пришлось подождать. Позже стало известно, что президенты не только пообщались с глазу на глаз, но и встретились с легендарными советскими хоккеистами Валерием Каменским, Алексеем Касатоновым и Александром Якушевым. Им были вручены высокие российские государственные награды.

Поздравил хоккеистов и белорусский Президент. "Я только что Владимиру Владимировичу рассказывал, как ты (речь об Александре Якушеве. - Прим. БЕЛТА) играл с канадцами в хоккей: два метра ростом и руки такие, что невозможно было подойти", - поделился своими воспоминаниями как болельщика Александр Лукашенко.

Как оказалось, это была не последняя встреча глав государств с известными хоккеистами. Вечером они встретились в более неформальной обстановке - на льду "Стрельна Арены".

О существенном шаге вперед

На официальной части встречи с Александром Лукашенко Владимир Путин вспомнил о состоявшемся накануне в Санкт-Петербурге неформальном саммите СНГ. Президент России назвал это мероприятие "очень продуктивным" и отметил, что главы государств обсудили много направлений сотрудничества. Саммит, наверное, действительно прошел продуктивно: неформальное общение президентом продолжалось не менее шести с половиной часов.

"Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша, поговорить о двусторонних отношениях России и Беларуси, результатах строительства Союзного государства. У нас действительно в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям", - подчеркнул Владимир Путин.

Он констатировал, что если в 2020 году из-за пандемии уровень белорусско-российского товарооборота упал почти на 17%, то в текущем году - рост на 36%.

"Надеюсь, что мы будем так же продуктивно сотрудничать и в наступающем 2022 году", - добавил российский лидер.

О поддержке и санкциях

Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил российскую сторону, и прежде всего, лично Президента Владимира Путина за поддержку Беларуси в трудное санкционное время.

"Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба - вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что, как бы ни складывались отношения, белорусы в долгу никогда не останутся. "Думаю, что мы многое еще сможем сделать, - уверен Александр Лукашенко. - По всем направлениям мы сотрудничаем. И это будем делать всегда".

О единении в СНГ

Александр Лукашенко на переговорах также высказался о прошедшем саммите СНГ и даже оставил небольшую интригу: оказалось, российская сторона выступила с некой инициативой в гуманитарной сфере.

Президент отметил, что хотя состоявшаяся накануне встреча лидеров стран СНГ носила неформальный характер, тем не менее удалось выйти на принципиальные вопросы, особенно по тем направлениям, где не получалось. Глава государства акцентировал внимание на гуманитарной области - вопросах, связанных с наукой, русским языком и так далее. "Приятно удивили все коллеги наши, которые поддержали ваши предложения по многим гуманитарным вопросам. Я думаю, вы потом со временем об этом сами скажете людям", - сказал белорусский лидер.

"Это было хорошее очень мероприятие - доброе, теплое. Мы еще раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России. Конечно, России достается всегда и досталось от этого. Но вы показали этим самым свою надежность. И это вот поведение всех нас - глав государств - свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит. Люди понимают в наших государствах. И очень большой крен (я уже человек опытный в этом плане) произошел в сторону нашего единения - вместе решать вопросы", - заявил Александр Лукашенко.

О конкуренции и новых кооперационных проектах

Во время встречи глава белорусского государства отметил, что за последнее время Беларусь и Россия смогли значительно подстегнуть процессы кооперации, совместной работы по импортозамещению. Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что с российской стороны хорошим шагом был допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. "Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. И для нас это на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке", - сказал он.

"Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями", - заметил Александр Лукашенко.

"Это так и есть. Уровень внутренней конкуренции должен быть обеспечен. В этом смысле абсолютно осознанный шаг, который пойдет на пользу как Беларуси, так и России", - добавил Президент России.

На протокольной части переговоров стало известно, что Беларусь и Россия договорились о кооперации в авиастроении. "Мы договорились, уже можно сказать. Спасибо опять же, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы очень многое можем делать по кооперации. Тем более они востребованы для российского авиастроения", - заявил Александр Лукашенко.

"Абсолютно, - согласился Владимир Путин. - Это будет по результатам нашей встречи еще одно из поручений правительству".

О совместных учениях

Главы государств также подтвердили планы о проведении совместных военных учений на территории Беларуси в 2022 году.

"Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", - сказал Александр Лукашенко.

Владимир Путин в свою очередь заявил: "Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте - феврале. Не знаю, когда они решат".

Ранее сообщалось, что совместные учения предполагается провести на белорусской границе.

Хоккейная кода

После достаточно продолжительных переговоров лидеры Беларуси и России продолжили неформальное общение, но уже в хоккейной экипировке. Они встретились на площадке питерского комплекса "Стрельна Арена", а к ним присоединились известные советские и российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Павел Буре, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов и другие.

Главы государств вышли на лед в команде "белых", но сыграли в разных пятерках: Александр Лукашенко - под номером 01, Владимир Путин - под номером 11. Товарищеский поединок закончился разгромным поражением "красных": счет на табло после трех периодов 7:18.

Уже после всех мероприятий стало известно, что Александр Лукашенко приезжал на встречу к Владимиру Путину не с пустыми руками. Российский лидер покинул переговоры с руками, полными подарков. "Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов", - написал Telegram-канал "Пул Первого". И уточнил, что посуда произведена на стеклозаводе "Неман".-0-

Фото пресс-службы Президента РФ - БЕЛТА, Андрея Стасевича