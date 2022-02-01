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01 февраля 2022, 11:06

Лукашенко: экономическое взаимодействие с Санкт-Петербургом восстанавливается неплохими темпами

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическое взаимодействие Беларуси с Санкт-Петербургом восстанавливается неплохими темпами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава государства, результаты за 2021 год показывают, что экономическое взаимодействие Беларуси с Санкт-Петербургом восстанавливается неплохими темпами. Так, за 11 месяцев прошлого года уже превзойден объем товарооборота 2020 года. "И, скорее всего, мы достигнем $1,7 млрд допандемийного уровня", - сказал Президент.

Торгово-экономические отношения Беларуси с Санкт-Петербургом в 2021 году характеризовались положительной динамикой. Взаимный товарооборот за период с января по ноябрь прошлого года составил около $1,6 млн. Это больше, чем за весь 2020 год, когда объем взаимной торговли был на уровне немногим более $1,5 млн. Беларусь за 11 месяцев 2021-го экспортировала в Санкт-Петербург товаров на сумму $895 млн, и в основном это была цельномолочная продукция, сыры, творог и сливочное масло, прутки из нелегированной стали, специфические товары, говядина, а также мясо и субпродукты птицы, пластмассовая тара. Из российского города поставлялись преимущественно легковые автомобили, электрические двигатели и генераторы, пиво, металлоконструкции из черных металлов, холодильники, морозильники и холодильное оборудование.

В Санкт-Петербурге работают прямые субъекты товаропроводящей сети ряда белорусских производителей, в 2019 году запущено сборочное производство лифтов "Могилевлифтмаша" на площадке ООО "МЛМ Невский лифт".

/Будет дополнено/.-0-

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