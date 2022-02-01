Лукашенко подчеркнул очень знаковый момент для визита в Беларусь делегации Санкт-Петербурга

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым выбрала для визита в Беларусь очень знаковый момент. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень приятно, что все наши хорошие, добрые друзья, склонные к тесному сотрудничеству наших двух стран, присутствуют за этим столом (кроме губернатора Санкт-Петербурга и членов делегации на мероприятии также присутствовали государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и прибывший в Беларусь новый посол России в Беларуси Борис Грызлов. - Прим. БЕЛТА)", - приветствовал делегацию из российской Северной столицы глава белорусского государства.

По его словам, сегодняшний визит определяет важные гуманитарные и исторические акценты. "Я с этого хотел бы прежде всего начать, хотя обычно мы говорим об экономике, торговле", - отметил Президент.

"Я очень благодарен вам за то, что в нынешней непростой ситуации вы выбрали такой знаковый момент для посещения Беларуси", - сказал Александр Лукашенко. Он обратил внимание на то, как бережно хранят и восстанавливают память об истории Великой Отечественной войны и в Санкт-Петербурге, и в Беларуси.

"В связи с участившимися в последнее время попытками ее переписать, перечеркнуть подвиг советского народа считаем, что пришло время (кстати, что мы и делаем) дать правдивые оценки многим событиям и их участникам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в советские времена, то ли боясь кого-то обидеть, то ли стыдясь, порой не называли правдивые факты. "Сегодня мы видим, что это надо сделать честно, открыто, даже если это неприятно кому-то будет, но, по крайней мере, не мы инициаторы тех неприятных страниц, которые сегодня листают народы, особенно Восточной Европы и постсоветского пространства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, белорусские специалисты сейчас активно работают над выяснением многих фактов и событий Великой Отечественной войны. "И открываются страшные вещи этого замалчивания. В два, а порой и три раза, где-то в 10 раз уменьшались потери в концлагерях обычных граждан и советских воинов, солдат Красной армии", - констатировал глава государства.

Президент также напомнил о трагедии блокадного Ленинграда, назвав это одним из самых жутких эпизодов Второй мировой войны. Тогда Ленинград потерял сотни тысяч своих жителей. "Ужасная ситуация", - сказал Александр Лукашенко, добавив, что эта тема неоднократно обсуждалась им в беседах с Президентом России Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко обратил внимание, что недавно петербуржцы отметили 78-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Открытие совместной экспозиции "Символы блокадного Ленинграда", которое состоится сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, - правильная и важная инициатива", - выразил уверенность белорусский лидер.-0-

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