Лукашенко: экономика не терпит революций и шарлатанства, эволюционно надо развиваться

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика страны должна развиваться эволюционно. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что белорусской экономике предрекали экономический коллапс. В реальности же падение ВВП составило менее 1% по итогам 2020 года. По ключевым параметрам сохранен уровень 2019 года.

Александр Лукашенко также ответил на критику о том, что белорусская экономика якобы застыла в развитии. "Во-первых, изменилась ее структура, появились и получили развитие новые отрасли, доля негосударственного сектора выросла до 50%. Во-вторых, проведена масштабная модернизация традиционных производств, теперь идет работа по обеспечению максимальной отдачи вложенных средств. Экономика не терпит революций и шарлатанства. Никаких шараханий быть не должно. Эволюционно надо развиваться", - уверен белорусский лидер.

Президент считает, что в Беларуси нужно развивать те отрасли, в которых есть компетентные специалисты. В качестве примера глава государства привел наработки в ракетной отрасли. "Мы создали ракету "Полонез". Перед нами была поставлена задача, и мы ее создали. Сейчас работаем над новой ракетой, дальность которой в пределах законов будет больше. Мы испытали пару таких ракет, но видим, что над ними надо еще серьезно работать", - пояснил он.

Кроме того, в планах на будущую пятилетку создать крупные промышленные кластеры. К крупным компаниям будут присоединяться малые и средние предприятия, которые будут производить необходимые комплектующие. "Это будет серьезное импортозамещение, а для этого надо не забывать старые школы. Давайте развивать те направления, в которых мы четко соображаем. Поэтому мы модернизируем старые производства и на этой основе создаем новые производства", - подчеркнул глава государства.-0-