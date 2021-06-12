12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения Королевы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше правление является примером заботы о людях, настоящей преданности государственным интересам и верного служения Отечеству. Благодаря вашим усилиям Соединенное Королевство уверенно идет по пути развития и прогресса", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Великобританию всегда объединяло стремление к миру, безопасности, взаимовыгодному сотрудничеству и справедливому миропорядку. "Эти ценности остаются незыблемым приоритетом двусторонних отношений и сегодня, когда в обоих государствах ведется масштабная работа по сохранению здоровья граждан и борьбе за устойчивое развитие экономик", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Елизавете II доброго здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких, а народу Соединенного Королевства - мирного неба и солидарности.-0-