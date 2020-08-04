Лукашенко: эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество, заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, самым сложным вызовом для международных связей стала эпидемия. "Она же серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!" - подчеркнул глава государства.

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