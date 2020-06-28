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28 июня 2020, 21:49

Лукашенко: если Беларусь сделает хоть один неосторожный шаг, то рухнет под обломками международных конфликтов

Фото из архива
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если Беларусь сделает хоть один неосторожный шаг, то рухнет под обломками международных конфликтов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с активом Минской области. Фрагмент его выступления показали в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг, мы рухнем под обломками противоречий, конфликтов и империй", - заявил Президент.

Глава государства напомнил о противостоянии между США и Китаем, конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке, а также в странах Африки. Параллельно этому Великобритания вышла из Европейского союза, заметил он.

"Нам Европейский союз напакостил много: они вводили против нас санкции, выстроили забор на восточной границе в Польше, не хотели с нами разговаривать. Не потому, что мы проводили не ту политику. Нет. Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, они поняли свою ошибку, появился повод (в том числе война в Украине и нормандский формат в Минске) для того, чтобы наладить с нами отношения", - напомнил Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь начала выстраивать отношения с ЕС, не ложась под него. "Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли. Наконец-то нас заметили американцы. Оказывается, Беларусь для них тоже важна. Приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное, независимое государство и вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил прежде всего из этого, понимая, что зажат вместе с вами между молотом и наковальней: с одной стороны Россия, с другой - Евросоюз, и котел, который нас постоянно подогревает с юга - воюющая Украина", - сказал глава государства.

По его словам, в Европейском союзе обострились отношения между Германией и Францией, с одной стороны, и странами Вышеградской группы (Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией) с другой. "Новые государства Европейского союза потребовали уважения к себе, - пояснил он. - А что на Востоке? Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты. Кроме этого появились очень серьезные внутренние проблемы. Они связаны с серьезным падением цен на углеводороды, к тому же у них появилась политическая пандемия - "обнуление", новая Конституция".

Единственным союзником России Александр Лукашенко назвал Беларусь. Президент обратил внимание, что Россию выталкивают с очень маржинальных европейского и украинского рынков, в этих условиях она не может потерять Беларусь. "Они будут против нас воевать? Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего политически. Потерять Беларусь - это сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил он.

Президент обратил внимание: сейчас первостепенное значение имеет вопрос, не кто станет Президент в Беларуси (хоть и он очень важен), а какое будущее ожидает страну на фоне многочисленных конфликтов в мире. "Если раньше Россия имела маневр на западном направлении (Украина, Прибалтика), то сейчас этого нет: Латвия, Литва, Эстония считают Россию злейшим врагом, они в НАТО. Поляки в НАТО. В Украине еще хуже - идет война. У России осталось единственное окно, чтобы сотрудничать с Европой (Беларусь. - Прим. БЕЛТА), добавился еще Китай", - сказал глава государства.

С одной стороны, такая ситуация дает Беларуси новые возможности, с другой - ставит ее под давление различных геополитических игроков, заявил Александр Лукашенко. "Нас рвут в Евросоюзе, на нас обратили внимание американцы, и Россия в страшном сне не может представить, что нет у них больше этого союзника. В этом плане я понимаю руководство России, но всегда им говорю: вы добром должны звать к себе Беларусь. Когда уже начинает очень искрить, говорим: мы выстоим, но с кем будете вы?" - отметил Президент.-0-

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