Лукашенко: если допустим нестабильность, то ни президенты, ни парламент, ни ВНС не будут нужны

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь сегодня с Посланием к белорусскому народу и парламенту, признался, что гордится белорусами, которые преодолели брошенные вызовы, стали сильнее, мудрее и поняли, что сила в единстве, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что вершиной принимаемых в стране правовых изменений призвана стать обновленная Конституция. Она раскроет резервы для созидания во всех сферах общественной жизни. "Конституция - это всегда договор государства и общества", - отметил он.

"Действующий Основной закон, по сути, выполнил свою историческую миссию. В свое время мы не только отвели народ от пропасти - первая моя программа, больше я ничего не обещал. Тогда, в середине 1990-х годов, народ надо было отвести от пропасти. Мы не только отвели, но и сформировали свое собственное государство. Беларусь навеки заняла, как сказал поэт, свой "пачэсны пасад мiж народамi", - констатировал Президент. Теперь время идти дальше, убежден белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что уже завершено общественное обсуждение проекта Конституции и обновленный Основной закон вынесен на референдум, как и было обещано.

"Еще до подготовки шестого Всебелорусского народного собрания мы обобщили тысячи предложений диалоговых площадок, связанных с конституционным строительством. В течение года работала Конституционная комиссия. Заметьте, там были разные специалисты", - напомнил Президент.

По его мнению, обновленная Конституция создаст правовые основы для повышения устойчивости и эффективности работы органов власти и управления, поставит точку в дискуссиях о форме правления.

"При этом важно понимать, что концентрация президентской власти в таком объеме уже не требуется. И, поверьте мне, очень сложно будет будущим президентам такую концентрацию нести на своих плечах", - обратил внимание глава государства.

Он также отметил, что за последние годы в Беларуси появилась прослойка настоящих государственников, патриотов, самостоятельных и профессиональных управленцев, готовых взять на себя более широкие полномочия, сформировать эффективные структуры управления и действовать исходя из специфики каждой отрасли и каждого региона. "Всем видна реальная работа ветвей власти, особенно за последний год", - заметил Президент.

Отдельный акцент глава государства сделал на том, что новым субъектом политики станет Всебелорусское народное собрание. "Это будет высший представительный орган в стране, который совместит в себе традиции и лучшие практики белорусского народовластия. На протяжении более четверти века этот институт зарекомендовал себя настоящим народным вече. Он уже есть. Мы ничего не выдумываем, пришло время сделать его конституционным", - убежден Александр Лукашенко.

В закреплении статуса ВНС в Конституции глава государства видит только позитивные последствия: "И что мы потеряем, если соберемся здесь, послушаем друг друга? Вы увидите, услышите главу государства и сделаете соответствующие выводы. Что в этом плохого?"

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что появление ВНС в Конституции не делается ради его личных интересов и в этой связи призвал не подпевать тем беглым, которые утверждают обратное: "Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего Президента. Примете вы решение - этот Президент пойдет на покой, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, - вы скажете. Я не забронзовел. Вы всегда можете мне прямо в лоб сказать все то, что я должен делать или не делать".

"Что бы я ни создавал в Беларуси, запомните главное: моя заслуга будет в том, если мне как Президенту и вам, элите нашего общества, удастся сохранить мир и стабильность, которые у нас есть, - подчеркнул Президент. - Если мы, нынешнее поколение, на излете политической жизни допустим в Беларуси нестабильность, то и президенты, и парламенты, и ВНС - они никому не нужны будут. Народ вычеркнет их из памяти, как это недавно случилось в известном государстве, может, порой незаслуженно. Исходите из этого. Главное - сохранить мир, покой и саму страну".-0-