Лукашенко: если мы будем прибавлять в экономике, страна всегда будет стабильной

22 марта, Барановичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Если государство будет на должном уровне поддерживать экономическое развитие, страна всегда будет стабильной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Единственная опасность нашему развитию - никакая не идеология, никакие не средства массовой информации, ни "продвинутые", ни традиционные, ни интернет, самая большая опасность - в нас самих. Если мы будем на должном уровне поддерживать наше экономическое развитие, если мы каждый год, каждую пятилетку хотя бы понемножечку будем двигаться вперед и прибавлять, наша страна всегда будет стабильной и никто нас никуда не повернет - не сможет. Поэтому главное - экономика", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что его приезд в Барановичи - это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе. "Очень важно было все эти идеи, которые я предлагал, отработать на той земле, которую хорошо знаешь, а потом этот опыт переложить на подобные города", - пояснил Президент.

"В Орше был тяжелый опыт. Там мы потеряли практически половину правительства. Не хотелось бы, чтобы это случилось и в Брестской области. Извините, что я вынужден об этом говорить, но меня знаете: если я приехал к вам, мы с вами договорились, мною принято решение - вы должны его исполнять. Я в стороне стоять не буду", - предупредил Александр Лукашенко.-0-