Лукашенко: этот год войдет в историю партнерства Беларуси и ОАЭ как один из наиболее плодотворных

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифу бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с национальным праздником - Днем создания федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убежден, что белорусско-эмиратские отношения будут и впредь оставаться ярким примером успешного, взаимовыгодного и прочного международного сотрудничества, - говорится в поздравлении. - Надеюсь, что в следующем году мы сможем не только реализовать существующий потенциал двустороннего партнерства, но и определить новые перспективные проекты в различных отраслях".

Президент Беларуси также направил поздравительные послания Наследному Принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, Вице-президенту и Премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.

Глава государства отметил, что динамика в отношениях между странами приобретает все более интенсивный характер. "Текущий год войдет в историю белорусско-эмиратского партнерства как один из наиболее плодотворных с точки зрения контактов на высшем и высоком уровнях, по линии министерств и других органов государственного управления, а также деловых кругов", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-