Лукашенко: факты несвоевременной выплаты зарплаты надо выжигать каленым железом

28 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует "выжигать каленым железом" факты несвоевременной выплаты зарплаты. Об этом он заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно", - заявил глава государства.

Президент отметил, что, как его информировали профсоюзы, наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты. "Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, задержки зарплаты характерны для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь. "Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо!" - сказал глава государства.

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что, наверное, КГК, правительство, прокуратура ждут очередных жестких поручений. "Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена", - предупредил Президент.

"Я неоднократно повторял, что своевременная выплата заработной платы является одним из важнейших показателей эффективности работы руководства. Труд должен быть оплачен. Причем вовремя!" - добавил глава государства.-0-