Лукашенко: флаг и герб Беларуси отражают национальную идею народа - стремление к независимой и мирной жизни

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные символы Беларуси отражают национальную идею народа - стремление к независимой и мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага, передает корреспондент БЕЛТА.

"Госсимволика защищает суверенитет Беларуси" – Лукашенко поздравил соотечественников с Днем герба и флага "Современные герб, флаг и гимн объединяют судьбы разных поколений белорусов, воплощают в себе многовековой опыт государственного строительства, являются ориентиром на будущее родной страны - мирной, сильной и суверенной", - говорится в поздравлении.

В этом году День Победы выпал на второе воскресенье мая и совпал с еще одним важным для белорусов праздником - Днем Государственного герба и Государственного флага. По словам Президента, такое совпадение важнейших в истории белорусской государственности праздников в Год народного единства - знак незыблемости национальных традиций и духовных ценностей.

"Мы знаем, что наши герб, флаг, гимн, Великая Победа - это неразрывно связанные между собой символы величия и независимости белорусского народа. В них воплощены судьбоносные достижения белорусов, духовные и нравственные черты нации, особенности нашей культуры и мировоззрения", - сказал Александр Лукашенко. Он заявил, что они отражают национальную идею - стремление народа к независимой, мирной и созидательной жизни. "И на этом историческом пути белорусы ни разу не отступились от своих традиций, ценностей и принципов", - подчеркнул Президент.

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