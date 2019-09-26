Лукашенко: Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и меня лично

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ заявил, что Форум регионов Беларуси и Украины значим не только для обеих стран, но и для него лично, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что нынешнее мероприятие проводится в преддверии II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире в начале октября. "Этот проект очень значим не только для наших стран, но и, открою секрет, для меня лично", - признался Президент.

Он напомнил, что два года назад руководство Украины поддержало эту идею, и уже через год в Гомеле состоялся первый такой форум. "Результаты не заставили себя ждать. Такие встречи помогают наращивать очень нужные межрегиональные связи, в первую очередь в торговле и экономике", - отметил глава государства.

По его словам, именно торгово-экономические отношения - ключевая составляющая белорусско-украинского партнерства, и достижения здесь значительные. В прошлом году товарооборот между странами составил почти $5,5 млрд. "Работают совместные предприятия, есть немало общих инфраструктурных проектов. Нас объединяют тесные кооперационные связи. И надо сказать, что этот процесс постоянно усиливается, нарастает", - констатировал Александр Лукашенко.-0-