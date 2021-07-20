Лукашенко: главная задача, как на фронте, - выстоять и победить

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие бы ни были проблемы и сложности, западные санкции не должны повлиять на развитие страны. Такую задачу поставил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санкции мы должны, как и была поставлена мною задача правительству, преодолеть без всяких проблем. Мы половину производимого продаем, и это не сотни миллиардов долларов, и рынки наши понятно где. На тех рынках против нас санкции не ввели", - отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что у некоторых белорусских предприятий из-за санкций возникли проблемы с закупкой комплектующих в Европе. Глава государства обратил внимание, что если бы в стране активнее занимались импортозамещением, то подобных проблем можно было избежать. В пример он привел Минский автомобильный завод, который совместно с китайскими партнерами организовал в индустриальном парке "Великий камень" производство двигателей. "Просто шевелиться нужно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5% ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно, да, трудно. Главная задача, как на фронте, - выстоять и победить", - заявил Президент.-0-