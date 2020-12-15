Лукашенко: главная задача врачей - лечить людей, остальным государство их обеспечит

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Главная задача врачей - лечить людей, остальным государство их обеспечит. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будет хоть малейшая копейка - мы это направим здравоохранению. Потому что дороже жизни у человека ничего нет, - сказал Александр Лукашенко. - Ваше дело - лечить людей, все остальное мы обеспечим, как бы ни было трудно".

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