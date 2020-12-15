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15 декабря 2020, 10:36

Лукашенко посещает Могилевскую областную клиническую больницу

Александр Лукашенко во время посещения больницы
Александр Лукашенко во время посещения больницы
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15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилев посетил областную клиническую больницу, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомился с работой медицинского учреждения, в том числе по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Как рассказал Александру Лукашенко главный врач больницы Анатолий Кулик, сейчас на территории больницы идет масштабное строительство - возводится кардиохирургический корпус. Его планируется сдать в ноябре 2021 года.

По словам главврача, в больнице работают около 1,5 тыс. сотрудников. Из 853 коек 350 выделены для больных коронавирусом. На сегодняшний день 108 коек свободны. "Последнюю неделю у нас остановка и уменьшение по заболеваемости", - заявил Анатолий Кулик.

"На сегодняшний день особенность в том, что южные области нормально себя чувствуют. А Могилевская область - в середине. Выше, чем южные области, потому что она не переболела в первую волну", - отметил Александр Лукашенко.

По традиции Президент посетил несколько отделений, где проходят лечение больные коронавирусом, пообщался с работающими в "красной зоне" врачами и пациентами. Затем глава государства встретился с коллективом больницы. Александр Лукашенко поинтересовался у медиков, кто из них переболел коронавирусом. "Тут вообще половина! В Минске 20-25% было, не больше, - удивился он количеству поднятых рук. - Сейчас болеть и вам, и мне некогда. Заканчивается год - начинается новый. И вообще Новый год - семейный праздник. Поэтому я вам желаю накануне нового года и в новом году вообще никогда не болеть. Хотя, как врачи, вы понимаете, что это почти невозможно в нашей жизни".

Глава государства также восхитился местом, где построена Могилевская областная больница. Раньше эта территория была окружена полями, теперь здесь выросли новые корпуса.

"Слава богу, лес не вырубили. Надо побольше вокруг высадить деревьев. Не надо близко домами подходить к больнице, мы найдем место, где построить жилье для могилевчан, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Хорошая у вас больница, одно из лучших мест в республике, где находится областная больница. Больница приятная, чистая, по крайне мере там, где я прошел".

Посещение Могилевской областной клинической больницы продолжило серию поездок главы государства по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением ковидных пациентов. Ранее Александр Лукашенко посетил 4-ю и 6-ю городские клинические больницы Минска, Витебский областной клинический роддом и Столбцовскую центральную районную больницу.-0-

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