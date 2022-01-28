Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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28 января 2022, 11:05

Лукашенко: Год народного единства показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов

Фото из архива
Фото из архива
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Год народного единства показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предыдущий год был Годом народного единства. Он показал всему миру сплоченность и стойкость белорусов. Что мы можем жить своим умом, дорожить нашими ценностями и вместе создавать новые. Мы выдержали ряд серьезнейших испытаний, прежде всего связанных с коронавирусом, санкциями, волнами миграционного кризиса. Уже сейчас понятно: мы справились только благодаря единству", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, сегодняшние условия заставляют нас быть еще более собранными и целеустремленными. "Буквально на марше выстраивать долгосрочные механизмы сохранения мира и безопасности на белорусской земле и в нашем регионе. Формировать новые точки роста в экономике, а не только адаптироваться к происходящим изменениям", - отметил Президент.-0-

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