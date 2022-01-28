Лукашенко: государственная власть не шоколад "Президент", чтобы всем нравиться

Александр Лукашенко

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная власть не шоколад "Президент", чтобы всем нравиться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА. "Мы, конечно, не отрицаем, в стране есть определенная доля граждан, которые хотели бы другой формы государственного правления и устройства, другой власти. Это нормально: государственная власть не шоколад "Президент", чтобы всем нравиться. Они, как правило, всегда голосуют против", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, от выборов к выборам эта часть варьируется в пределах 10%. "Вы это знаете не хуже меня. Немалое меньшинство, и его мнение мы тоже будем учитывать. Учитывать и адекватно реагировать. Но это не касается тех, кому хочется разгула бандитизма и анархии", - констатировал Президент.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!