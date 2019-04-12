Лукашенко готов содействовать более активному участию ПВТ в образовательной деятельности

12 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов содействовать более активному участию Парка высоких технологий в финансировании и развитии образовательной деятельности. Об этом он заявил сегодня на неформальной встрече с представителями IT-сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприниматель Виктор Прокопеня на встрече высказал ряд замечаний в адрес сферы образования и предложения по ее развитию. Он считает, что в сфере образования сохраняется излишняя бюрократическая нагрузка на педагогов, не хватает индивидуального подхода к каждому учащемуся. Виктор Прокопеня предложил перевести документооборот в школах полностью в электронную форму, распространить практику виртуальных видеоуроков, а также усилить изучение английского языка. Кроме того, он обратился с просьбой изменить статус Администрации Парка высоких технологий с тем, чтобы у ПВТ появилась возможность оказывать более значительную помощь учреждениям образования.

Что касается последнего пункта, глава государства подчеркнул, что возникший вопрос можно решить гораздо проще. "Дело не в статусе. Дело в проблеме. Какую надо решить проблему: куча денег в ПВТ, но вы не можете по каким-то там закорючкам и законам эти деньги куда-то направить. Так это в течение суток решается, не надо статус менять. Напиши одно письмо. Я даже не буду на экспертизу отправлять, если ты мне распишешь, куда и зачем, я подпишу в течение суток, - сказал Александр Лукашенко. - Ради чего мы статус меняем... Ради того, чтобы вы свои кровно заработанные деньги могли подарить преподавателю, ученику или студенту... Да Господь с вами. Я готов. Хоть сегодня скажите, сколько денег и куда направить. Я немедленно приму решение пока без подписи. Устно дам команду".

В целом Александр Лукашенко отметил, что затронутая Виктором Прокопеней тема непростая, во многом он поддерживает его подходы, но исходить надо из реального, действовать постепенно, без революционных преобразований, которые могут навредить.

"Мы сейчас образованием плотно занимаемся. Я недоволен преподаванием в школе, - подчеркнул Президент. - Я больше погружен в земное. Вижу и учебники, читаю все новые, которые издаются. Учебник по математике сделали, что ученики боятся в руки взять. А если он боится этого учебника, то никогда не освоит математику. Построен курс так, что, если урок пропустил, все - ты уже ничего не знаешь, махнешь на это рукой и дальше учиться не будешь. Хватает проблем здесь, потому что академику делают учебники".

По мнению Президента, главная проблема в системе школьного образования - это кадры. Не все учителя, отметил он, могут заинтересовать ребенка своим предметом и мотивировать к учебе. "Самый главный наш дефицит - это кадры, это стремление, желание и так далее, - считает Александр Лукашенко. - Да, мир изменился. Но если учитель не будет знать своего ученика, он не учитель. Ты должен знать, кого ты обучаешь".

Многое зависит и от семьи, обратил внимание глава государства. Родители тоже должны ориентировать детей на учебу. "Без семьи не получится сидеть и лекцию на компьютере смотреть. В танки будет играть, но не лекции читать", - убежден Президент.

"Коль вы считаете нужным, я это абсолютно поддерживаю, нам было бы неплохо подтянуть сюда образованных людей, которые уже что-то умеют, хотят. В ПВТ и не только. Просто в страну. Это я готов сегодня сделать", - подчеркнул белорусский лидер.

Касаясь вопроса бюрократической нагрузки на педагогов, Александр Лукашенко отметил, что уже давал четкие поручения на этот счет. "Мне об этом уже сказали учителя. И я категорически запретил, чтобы учителя писали какие-то справки, материалы, документы и прочее. Наверное, это уже не такая острая проблема, как когда-то была. Если только я узнаю, что не выполнено мое распоряжение по поводу того, что они опять эти бумаги лишние пишут, мало не покажется. Я к этому вопросу на своем уровне подходил, принял решение, что ни в коем случае, никаких документов, никто не должен перегружать учителя", - сказал глава государства. -0-