Лукашенко: граница Беларуси с Украиной не должна быть препятствием для передвижения людей

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Граница Беларуси с Украиной не должна быть препятствием для передвижения людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я Президенту (Украины. - Прим. БЕЛТА) пообещал, что здесь не будет никаких проблем", - подчеркнул белорусский лидер.

"Владимир Александрович (Зеленский) правильно поставил вопрос по границе. Я как почувствовал, что, может, даже с упреком. Не должна быть белорусско-украинская граница препятствием для передвижения людей. Я поклялся, что этого не будет. Мы никогда не сдерживали и сдерживать не будем наших украинцев и белорусов при перемещении", - заявил белорусский лидер.

Он привел пример, что граница Беларуси открыта для жителей сопредельных территорий, которые привыкли собирать в Беларуси грибы и ягоды.

"Уже не хочу говорить (оскомину набило) про "угрозы" со стороны Беларуси, Украины... Мы, кстати, на эту тему практически не разговаривали. Это я уже сказал: вы не волнуйтесь, мы будем придерживаться этой политики. Помните, что там - на севере (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) народ другой вроде бы, но это ваш народ. Это ваши люди. Я к украинцам так отношусь - это наши люди здесь", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-