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21 января 2022, 12:10

Лукашенко: границу с Украиной надо надежно защитить на случай непредсказуемости, неадекватности

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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Лукашенко: я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного - выборы
Лукашенко сегодня рассмотрит вопросы укрепления военной безопасности Беларуси

21 января, Лунинец /Корр. БЕЛТА/. Границу с Украиной надо надежно защитить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Лунинецком районе на совещании по укреплению военной безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы собрались здесь, в тихом, спокойном уголке нашей Беларуси, чтобы обсудить вопросы безопасности нашего государства. Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти полторы тысячи километров южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что из души украинской нации вырывают все, что только можно. Прежде всего, память славянских народов, единые корни, язык, культурный и этнический код, который связывает народы. "Все пытаются уничтожить в душе украинцев", - сказал он.

"Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории. В конце концов, мы помним Хатынь, помним, что произошло. И не только, что произошло, а кто творил там эти бесчинства. Это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в Беларуси хорошо видят то, что происходит на юге и в целом вдоль границ страны. "Мы хорошо представляем, как на это ответить. Это сегодня. Нам надо спрогнозировать ситуацию на будущее: что будет завтра и послезавтра, - заметил белорусский лидер. - Поэтому мудрая поговорка "Хочешь мира - готовься к войне". Жестокая, но такая мужская. Мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох, и чтобы в нужный момент мы могли ответить. Абсолютно убежден, что вы, люди в погонах, знаете, что надо делать, чтобы защитить нашу землю".

Президент также отметил, что место встречи определено не случайно. В конце ноября прошлого года министр обороны уже докладывал главе государства, что необходимо для защиты южных рубежей. "Тогда мы договорились о том, что встретимся в какой-то день здесь в Лунинце, этом, с точки зрения военных, очень хорошем и удобном месте, чтобы обсудить все предложения, которые были тогда изложены. Тогда я попросил доработать те предложения", - рассказал Александр Лукашенко.

Он потребовал доложить по результатам доработки о том, что необходимо делать не только в Лунинце, но и в Беларуси в целом по системе ПВО, и главное - на южных рубежах.-0-

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